Erkekli güven tazeledi



Yozgat Ticaret Borsası’nda Cumartesi günü olağan genel kurul gerçekleşti. Yaklaşık 245 üyenin bulunduğu Ticaret Borsası’nda seçimlere tek listeyle Mehmet Erkekli katılım gösterdi. Yapılan oylama neticesinde mevcut Başkan Mehmet Erkekli ve listesi yeniden güven tazeledi.

Amacının hizmet olduğunu vurgulayan Erkekli, “Bu sektörde çalışan bütün esnafımızı, tüccarımızı, korumak kolam adına bu göreve yeniden talip olduk” dedi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyen Mehmet Erkekli, aynı heyecan ve şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek oy veren tüm üyelere teşekkür etti. »Muhammed Üstüntaş

