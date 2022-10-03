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Erkekli güven tazeledi

Yozgat Ticaret Borsası’nda yapılan seçime tek listeyle giren mevcut başkan Mehmet Erkekli yeniden güven tazeledi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:23
Erkekli güven tazeledi


Yozgat Ticaret Borsası’nda Cumartesi günü olağan genel kurul gerçekleşti. Yaklaşık 245 üyenin bulunduğu Ticaret Borsası’nda seçimlere tek listeyle Mehmet Erkekli katılım gösterdi. Yapılan oylama neticesinde mevcut Başkan Mehmet Erkekli ve listesi yeniden güven tazeledi. 
Amacının hizmet olduğunu vurgulayan Erkekli, “Bu sektörde çalışan bütün esnafımızı, tüccarımızı, korumak kolam adına bu göreve yeniden talip olduk” dedi. 
Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyen Mehmet Erkekli, aynı heyecan ve şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek oy veren tüm üyelere teşekkür etti.  »Muhammed Üstüntaş

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Erkekli Güven Tazeledi
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