Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29

Erkeklerde daha sık görülüyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü ve Dünya Prostat Günü nedeniyle personellere eğitim verildi. 

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Erkeklerde daha sık görülüyor

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından, Lenfoma ve Prostat Kanseri hakkkında bilinçlendirmeye yönelik Halk Sağlığı Başkanlığında görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personellere eğitim verildi. Eğitimde; Lenfoma ve Prostat Kanseri ve önemi, risk faktörleri, korunma yolları, erken teşhis ve önemi konularında değinilerek diğer kanser taramaları (HPV-DNA-GGK) hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Hastalıklar ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Lenfomaların görülme sıklığı, erkeklerde görülen kanserler arasında yedinci sırada iken kadınlarda ise sekizinci sırada yer almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ‘erken tanı ve tedavi hayat kurtarır’ prensibinden hareketle her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Gününde hastalığa dikkat çekerek halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir” dedi. 
2’NCİ SIRADA YER ALIYOR
Prostat kanserinin yaşlanmayla birlikte daha sık ortaya çıktığının altını çizen Dr. Şahin, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de erkek kanserleri arasında akciğer kanserinin ardından ikinci sırada olup, toplumda farkındalık oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla; 15 Eylül Prostat Kanseri Günü vesilesiyle farkındalık çalışması yürütülerek halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 16.09.2022 21:28
Anahtar Kelimeler:
Erkeklerde Daha Sık Görülüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur park tamamlanıyor
Huzur park tamamlanıyor
Yakacık’ta bir araya geldiler
Yakacık’ta bir araya geldiler
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Basın buluştu
Basın buluştu
Değerlendirmeler devam ediyor
Değerlendirmeler devam ediyor
Etkinlikler ile kutlandı
Etkinlikler ile kutlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim