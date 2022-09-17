Erkeklerde daha sık görülüyor

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından, Lenfoma ve Prostat Kanseri hakkkında bilinçlendirmeye yönelik Halk Sağlığı Başkanlığında görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personellere eğitim verildi. Eğitimde; Lenfoma ve Prostat Kanseri ve önemi, risk faktörleri, korunma yolları, erken teşhis ve önemi konularında değinilerek diğer kanser taramaları (HPV-DNA-GGK) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Hastalıklar ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Lenfomaların görülme sıklığı, erkeklerde görülen kanserler arasında yedinci sırada iken kadınlarda ise sekizinci sırada yer almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ‘erken tanı ve tedavi hayat kurtarır’ prensibinden hareketle her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Gününde hastalığa dikkat çekerek halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

2’NCİ SIRADA YER ALIYOR

Prostat kanserinin yaşlanmayla birlikte daha sık ortaya çıktığının altını çizen Dr. Şahin, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de erkek kanserleri arasında akciğer kanserinin ardından ikinci sırada olup, toplumda farkındalık oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla; 15 Eylül Prostat Kanseri Günü vesilesiyle farkındalık çalışması yürütülerek halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi