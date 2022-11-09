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Erişime açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından İşletme Değerlendirme Raporu’nda 2017-2021 verileri erişime açıldı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Erişime açıldı

Konu ile ilgili açıklamada bulunan KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, “KOSGEB İdaresi Başkanlığınca, ilgili kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dâhilinde alınan idari kayıtlar doğrultusunda oluşturulan İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR) 2017-2021 yıllarına ilişkin yeni versiyonu işletmelerin kullanımına sunulmuştur. İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR) yeni versiyonu Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır. Rapor, işletmeye özel olarak yazılım üzerinden oluşturulmakta ve e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır. İşletmenin kendi durumunu sektörü ile karşılaştırmalı olarak Türkiye genelinde ve bölgesinde görmesine imkân sağlayan bu rapor sayesinde işletme, hem mevcut durumunu değerlendirebiliyor hem de sektörünün durumunu görerek, kendisini sektöründe konumlanmasına imkân bulmaktadır. En son onaylı mali yıla ait Bilanço usulünde defter bilgisi bulunan işletmeler için bu rapor hazırlanmaktadır. Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu özelliği ile İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alabilmesi sonucunda yönetim süreçlerini kolaylaştırması hedeflenmektedir. İşletmelerimiz, İDR başvuru sayfası ile örnek rapor ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşabilirler. KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu hakkında detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.” dedi. »Haber Merkezi

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Erişime Açıldı
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