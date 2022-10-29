Ergoterapistlere ziyaret

Ergoterapi hakkında bilgi veren Başhekim Kozan, “Çeşitli nedenlerden dolayı günlük yaşamdaki aktiviteleri kısıtlanmış ve toplumsal katımları etkilenmiş bireyleri bütüncül bir şekilde değerlendirip, bireyler için anlamı ve amacı olan aktiviteler kullanarak yapmaları beklenen ve yapmak istedikleri aktiviteleri bağımsız bir şekilde başarmak ve toplumsal katılımlarını sağlamak için çalışır. 27 Ekim 12 yıldır Dünya Ergoterapi Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün toplumdaki herkesin Ergoterapi mesleğinin sunmuş olduğu hizmeti ve hedefleri hakkında farkındalığının oluşması için önemli bir fırsattır Yozgat Şehir Hastanesi Pediatrik Ergoterapi Ünitesi 0-12 yaş arası otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, down sendromu gibi günlük hayatı etkileyen birçok tanı gruplarına hizmet sunulmaktadır. Ünitemizde kişi merkezli müdahale planı uygulandığı için haftalık en az 45 danışana seans verilmektedir. Pediatrik Ergoterapistlerin en temel amacı; çocukların kendine bakım (giyinme, beslenme gibi), eğitim (okul, ders çalışma gibi), serbest zaman (oyun, sosyalleşme) gibi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirmek ve toplumsal katılımı sağlamaktır. Çocuğun günlük hayatta yaptığı her eylem müdahale alanı olabilir. Örneğin yemek yemesi, giyinmesi, dişini fırçalaması, okulda dersi takip etmesi, makas kullanması, yazı yazması, akranları ile iletişime geçebilmesi, ev işlerine yardım edebilmesi gibi birçok örnek dahil edebilir. Çocuğun aktivite performansını etkileyen çevresel faktörlere ve tüm gelişimsel süreçlere uygun değerlendirme araçlarıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sürecinde, çocukların duyusal, sosyal, bilişsel, ince ve kaba motor gibi temel gelişim alanlar dikkate alınır. Değerlendirme sonuçları klinik gözlem ile bileştirip müdahale planı oluşturulur ve uygulanır.” dedi. »Haber Merkezi

