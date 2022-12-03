“Engelsiz bir Dünya”

Zararsız yayımlamış olduğu mesajında; “ Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü. İnsan bu dünyaya ‘insan olma onuruna yaraşır’ bir hayat sürme ve ‘kendini gerçekleştirmek’ için gelmiştir. Bu amaçla, insan olma onuruyla varlığımızı sürdürürken, bazen doğuştan, bazen hayatta karşılaştığımız olaylar sonucu fizikî ve zihinsel sağlığımızda hayatımızı zorlaştıran engeller oluşabilmektedir. Bu şekilde sürdürülmek zorunda kalınan hayatın da ‘insanca bir yaşam’ olduğu kuşkusuzdur.

Unutulmamalı ki; her insan, potansiyel bir ‘engelli adayı’ dır. Onun için engelliler, en fazla duyarlılık göstermemiz gereken, hayatının ıstıraplardan soyutlanması ve merhametin ötesinde ‘insanca yaklaşım’ın öne çıkması gereken toplum kesimi olmalıdır. Dünya Engelliler gününde, hepimiz empati yaparak, onların hayata tutunma çabalarını hissetmeliyiz. Örneğin;

Siz hiç tekerlekle sandalyede oturup koşmayı denediniz mi?

Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?

Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içirmesini beklediniz mi?

Siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemek istediniz mi?

Onların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve çalışma şartlarının kolaylaştırılması yönünde seferber olmalıyız.

İşte bu bilinçle, konfederasyonumuz HAK-İŞ başta olmak üzere, bütün bağlı sendikalarımızda Engelli

Komiteleri kurdu. Çalışan engellilerin sorunlarını bu komitelerimiz aracılığıyla belirliyor, çareler arıyoruz.

Engelliliğin nedenlerine baktığımızda, büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu görüyoruz. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yılda bir kez hatırlamak değil, hep hatırda kalmak bilincinin yerleştirilmesine çalışıldığı bir gün olarak kabul ediyor ve özellikle çalışma ortamlarının, onların moral ve fizikî durumlarına göre her gün iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılmasını istiyoruz. Engelsiz işyerleri, engelsiz okul ve hastaneler, engelsiz şehirler talep ediyoruz. İş kazalarının olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı iş güvenceli işyerleri istiyoruz. Hak İş olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. Önemli olan anlayışımızda engelli olmamaktır diyoruz. Bu günde, birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz.

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını çiziyoruz. Engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel gününü kutluyor, kendilerini hayatın her alanında ortaya koydukları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi