Engelliler kışa hazır

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, Kızılay'ın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından belirlenen 60 engelliye kışlık giysi dağıttıklarını ifade eden Değerli, "Vatandaşlarımız önceden büromuza gelerek ihtiyacını bildirdi. Biz de olanaklarımız ölçüsünde bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza mont, gömlek, pantolon, kazak yardımında bulunduk." dedi. »AA