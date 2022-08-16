‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika’dan hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Programa El Ele Engelliler Derneği Başkanı Dursun Karabel ve Başkan Yardımcısı İsmet Kaya, Hannover Ülkü Ocağından Ali Yaşar, Münih Yozgatlılar Dernek Başkanı Levent Gülten, Rosenheim Ülkü Ocağı Başkanı Öztürk Süt, Hollanda Ülkü Ocağından Durak Sarıkaya, Avusturya’dan hayırsever iş adamı Metin Kırlangıç, bağışta bulunan hayırseverler katıldı.

Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanımız Nezih Yalçın, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Akdağmadeni Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip öncü oluyoruz. Bugün burada bir vatandaşımızın bile yarasına merhem olabilirsek ne mutlu bizlere. Bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşlarımıza yönelik proje ve çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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