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‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Akdağmadeni Belediyesi ve Avrupa Engelliler Federasyonu işbirliğiyle ilçede ihtiyaç sahiplerine akülü engelli arabası ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. 

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
‘Engelleri birlikte aşıyoruz’

Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika’dan hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 
Programa El Ele Engelliler Derneği Başkanı Dursun Karabel ve Başkan Yardımcısı İsmet Kaya, Hannover Ülkü Ocağından Ali Yaşar, Münih Yozgatlılar Dernek Başkanı Levent Gülten, Rosenheim Ülkü Ocağı Başkanı Öztürk Süt, Hollanda Ülkü Ocağından Durak Sarıkaya, Avusturya’dan hayırsever iş adamı Metin Kırlangıç, bağışta bulunan hayırseverler katıldı. 
Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanımız Nezih Yalçın, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Akdağmadeni Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip öncü oluyoruz. Bugün burada bir vatandaşımızın bile yarasına merhem olabilirsek ne mutlu bizlere. Bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşlarımıza yönelik proje ve çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
»Haber Merkezi

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Engelleri Birlikte Aşıyoruz
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