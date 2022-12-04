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Engeller kaldırılsın

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

04 Aralık 2022 Pazar 02:41
Engeller kaldırılsın


İnsanın fiziki olarak hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin sosyal hayatın gelişmesi ve sürdürebilirliği açısından önemli olduğunu söyleyen Taşkın, bu düzenlemelerin engelli bireyler düşünülerek yapılması gerektiğini, günümüzde yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğuna dikkat çekti.
Engelli bireylere karşı yaklaşımın önemli olduğunun altını çizen Taşkın, engelli bireyin hak ve özgürlüklerinin eksiksiz olarak sağlanması gerektiğini söyledi. 
Engelli bireylerin sosyal hayatın içinde yer almasını sağlayacak düzenlemelerin kesin ve kalıcı şekilde yasal olarak çözümlenebileceğini, ancak bireyin sosyal ilişkilerinde yıpranmasını önleyecek önlemlerin eğitimle sağlanabileceğinin altını çizen Taşkın, şunları ifade etti: “Sosyal hukuk devleti, anlamı itibariyle insana sadece maddi destek sağlayan değil, aynı zamanda ruhen rahat ve huzurlu olarak yaşamasını da temin eden devlettir. Ülkemizde engelli bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır: Maddi destek verilmekte, iş imkânı sağlanmaktadır, ancak yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımıza yönelik özel teşebbüslerde ve kamuda istihdam artırılmalıdır. Özel ve resmi kuruluşlarda fiziki bazı düzenlemelerin yapılması sevindirici olmakla birlikte yetersizdir. Engelli bireyin ruhen sağlıklı olup olmadığına da bakılması gerekir. Bunun için ilköğretimden başlayarak eğitim verilmelidir. Engelli haklarının korunması için vatandaşlar bilinçlendirilmelidir. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı projeler üretilmeli, bunların hayata geçirilmesi için özel teşebbüs ve devlet işbirliği yapılmalıdır. Engelli vatandaşların kendilerini değersiz hissetmeleri önlenmelidir. Engelli vatandaşlarımızla el ele vermeliyiz. Her zaman onların yanında olmalıyız. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birlikte hareket etmek insanlık borcumuzdur. Bu vesileyle bütün engelli vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.” »Haber Merkezi

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Engeller Kaldırılsın
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