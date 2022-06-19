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Engel yok

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, katıldığı turnuvada 6 stilde Türkiye birinciliği elde eden 14 yaşındaki bedensel engelli sporcu Muhammet Enes Sarı’yı ve Türkiye Şampiyonasında yüzmede 1 gümüş 2 bronz madalya kazanan Mustafa Karademir’i ziyaret etti. 

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Engel yok

Sporcuların başarısı ile gurur duyduklarını belirten Milletvekili Başer, “ Samsun’da 30-31 Mayıs günlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen Bedensel ve Görme Engelliler Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 6 stilde 6 altın madalya kazanan Muhammet Enes Sarı’yı ve Türkiye Şampiyonasında yüzmede 1 gümüş 2 bronz madalya kazanan Mustafa Karademir’i ziyaret ettik. Başarılarıyla gurur duyduğumuz, Yozgat’ımızın medarı iftiharları fiziksel engelli yavrularımızın başarılarını kutluyorum. Azim, irade ve cesaretle büyük başarılara imza, başarı için hiçbir engeli tanımayan yavrularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Haber Merkezi

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