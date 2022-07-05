‘Enflasyon altında ezilmediler’

Zararsız, yapmış olduğu yazılı açıklama da; ”Hizmet İş Sendikası Yozgat şube başkanlığımızın örgütlü olduğu 53 işyeri var. 43 belediye ve belediye şirketinde imzalan toplu iş sözleşme ve ek protokol ile memurlara verilecek enflasyon farkı sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine yansıtılacak. Bu belediye başkanlarımıza şahım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına bir daha gönülden teşekkür ediyorum. İşçisini emekçisini enflasyona ezdirmemiştirler. Toplu-iş sözleşmesinde enflasyon farkı olmayan 10 belediyede enflasyon farkı ile ilgili ek protokol yapma çalışmalarımız sürmektedir. Belediye çalışanları işçisi ve memuru ile bir bütündür. Aynı işyerinde çalışan memurlara enflasyon farkı ve denge sözleşmesi yapılıyor. Gece gündüz çalışan işçilerimiz enflasyon farkından yararlanamıyor. Enflasyon işçiye memura ayrı yansımamaktadır. Hepimiz ayı gemideyiz. Bu işçilerimiz enflasyon altında ezilmişlerdir. Bayramdan önce bu işçilerimize ek protokol ile enflasyon farkının verilmesini talep ediyoruz, Açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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