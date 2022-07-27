Enerji üssü olacak

Elde ettiği gelirle hem belediyenin tüm masraflarını karşılayıp, hem de projelere kaynak aktaran Doğankent Belediyesi, belediyeye ek gelir sağlaması amacıyla 3’üncü güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarını sürdürüyor. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, enerjinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Belediyecilikte enerjinin çok önemli olduğunu ifade eden Sungur, “Belediyeler içerisinde öz kaynak yaratmak çok daha önemlidir. Sadece hazineden gelen yardımla hizmetleri yürütme kısıtlı olabilir ama belediyeye öz kaynak yaratırsanız bu birçok projeyi gerçekleştirmede size yardımcı olur” şeklinde konuştu.

2 adet Güneş Enerji Santralinin ardından 3’üncüsü için çalışmalara başladıklarını belirten Sungur, “Doğankent, Güneş Enerji Santrali 1 ve Güneş Enerji Santrali 2’den sonra 990 kilowattlık Güneş Enerji Santrali 3’ün çelikleri çakıldı. Panellerimiz sahaya indi. Yirmi gün içerisinde elektrik üretmeye başlayacağız inşallah. Doğankent’i enerji üssü yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Büyüyen, üreten, öz kaynak yaratan Doğankent Belediyesi. Yaparsa AK Parti yapar” dedi. »Haber Merkezi