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“En saygıdeğer insanlar”

Vali Ziya Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“En saygıdeğer insanlar”

Vali Polat mesajında, “Türk toplumunun şekillenmesinde önemli değeri olan, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı büyük bir sabır ve fedakârlıkla yetiştiren öğretmenlerimiz; toplumumuzun en saygıdeğer ve cefakâr insanlarıdır.
Eğitim bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak vurgulanmakta olup, bu anlamda ülkemizin aydınlanmasında ve gelecekte daha eğitimli, bilgili ve bilinçli bireyler oluşturulmasında öğretmenlerimizin bilgisi ve eğitim anlayışı son derece önemlidir.
Bu millet, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmektedir.
Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.
Ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
En Saygıdeğer Insanlar
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