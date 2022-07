En özel ziyaret

Bahadın Yaşlanma Vakfı Genel Müdürü Dilaver Özcan, down sendromlu çocukların ziyaretinden çok memnun olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlasının olduğunu belirten Özcan, "Sevgi dolu olan bu çocuklarımız vakfımıza gelerek yaşlılarımızı ziyaret etti, hediye getirdi. Özel çocuklar hayatlarını idame ettirebilir, iş sahibi dahi olabilirler." dedi.

Özcan, down sendromlu çocuklar ile yaşlıların birlikte uğraş terapisi olarak kitap ayracı ve lavanta kesesi yaptıklarını, vakıf bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi. »AA