İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlik ve Şehitlik

Hain, alçak, PKK terör örgütü tarafından atılan roket sonucu Şehit düşen Ayşenur Alkan 22 yaşında en kutsal görev olan öğretmenliği yapıyordu. Saldırı çıktığında öğrencilerini sığınağa indirdi, yavrularını büyük bir faciadan kurtardı.

Sınıfları kontrol ederken okula isabet eden roket sonucu şehit oldu.

Rabbim, Ayşenur öğretmeni en kutsal makamla yanına aldı. Ne mutlu sana, ne mutlu şehitlik makamına erenlere.

Ayşenurlar ölmedi, ölmeyecek

Aybükeler ölmedi, ölmeyecek

Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere kendini insanlığın eğitimine adayan öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

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