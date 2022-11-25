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“En kutsal görev”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şehit öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
“En kutsal görev”

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Öğretmenlik ve Şehitlik
Hain, alçak, PKK terör örgütü tarafından atılan roket sonucu Şehit düşen Ayşenur Alkan 22 yaşında en kutsal görev olan öğretmenliği yapıyordu. Saldırı çıktığında öğrencilerini sığınağa indirdi, yavrularını büyük bir faciadan kurtardı.
Sınıfları kontrol ederken okula isabet eden roket sonucu şehit oldu.
Rabbim, Ayşenur öğretmeni en kutsal makamla yanına aldı. Ne mutlu sana, ne mutlu şehitlik makamına erenlere. 
Ayşenurlar ölmedi, ölmeyecek 
Aybükeler ölmedi, ölmeyecek
Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere kendini insanlığın eğitimine adayan öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun.” 
»Haber Merkezi

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En Kutsal Görev
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