‘En kısa sürede tamamlayacağız’

Bahçeşehir Mahallesinde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme esnasında vatandaşlar ile de bir araya gelen Köse, hem sohbet edip hem de istek ve talepleri dinledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Köse, “Şuanda planlı bir şekilde ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürerek en kısa sürede inşallah tamamlayacak. Şuanda Bahçeşehir ilçemizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. »Rabia Şahin