En kısa sürede tamamlanacak

İlçenin Baştürk mahallesinde başlayan çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ahmet Koçak, “İlçemizde kilit parke döşenmeyen mahallemiz kalmayacak inşallah. Belediye olarak çalışmalarımıza hız kazandırarak biran önce her mahallemize taş döşeme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Çalışmaları bizlerde yakından takip ederek vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Haber Merkezi