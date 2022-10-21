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“En iyi hizmeti sunacağız”

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından yatırım çalışmaları artarak devam ediyor. 

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
“En iyi hizmeti sunacağız”

Belediye tarafından yapımı devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Gökhan Coşar yerinde inceledi. 
Gönül belediyeciliği ile yola çıktıklarını belirten Başkan Coşar, “Artan yatırım ve çalışmalarımızla yaşam kalitesi yüksek bir Boğazlıyan imar etmek ve her yerde en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Boğazlıya halkının her zaman en iyisine layık olduğunu söyleyen Coşar, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile halkımıza en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda belediye olarak yol yapım ve bakım çalışmaları, park yenileme çalışmaları gibi birçok çalışmalara imzamızı attık. Bunun yanı sıra ise yatırım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Vermeye de devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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En Iyi Hizmeti Sunacağız
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