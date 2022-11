“En güçlü savunucu”

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Shalaldeh’a, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Filistin Adalet Bakanı Shalaldeh’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, görüşmede adli konulardaki iş birliğinin değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye’nin Filistin’de yaşanan sorunlarla ilgili Filistin davasının dünyadaki en güçlü savunucularından biri olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Adli konularla ilgili iş birliğimizi birlikte gözden geçirdik, değerlendirdik. Filistin’in yaşadığı sorunlar, sıkıntılar konusunda hem fikiriz. Türkiye’nin tutumu konusunda hem fikiriz. Türkiye, Filistin davasının dünyadaki en güçlü savunucularından birisidir. Bu savunma vazifesini de devam ettireceğini kendilerine ifade ettik. Çünkü Türkiye, Filistin’in davasını haklı ve hak bir dava olarak görüyor. Filistin halkının ve devletinin uğradığı haksızlıklar karşısında hakkı tutmaya ve hakkı söylemeye devam edecektir.” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI GÜNCELLEYECEĞİZ

Dost ülke Filistin ile adli konularda geçen mayıs ayında imzalanan işbirliği mutabakat zaptının yeni dönemde güncellenmesi ihtiyacının da değerlendirildiğini belirten Bakan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen Mayıs’ta imzalanan mutabakat zaptını yeni dönemde güncelleme ihtiyacı üzerinde durduk. Adli tıp konusunda ve teknolojik gelişmeler, değişmeler konusunda ülkemizdeki uygulanan hukuk müesseseleri alternatif çözüm yöntemleri konusunda ve diğer konularda nasıl iş birliği yapabileceğimiz üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte iş birliğimizi daha güçlü noktalara taşımak için ortak atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Bazı kararları aldık. Önümüzdeki süreç içerisinde alınan kararları birlikte uygulayacağız. Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da dost ve kardeş ülke Filistin’in yanında olmaya devam edecektir. Biz Adalet Bakanlığı olarak Filistin Adalet Bakanlığıyla adli konularda her türlü iş birliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.”

TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETMEKTEDİR

Görüşme sonrasında açıklama yapan Filistin Adalet Bakanı Shalaldeh, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini, ülke olarak her zaman hissettiklerini belirterek, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve başında Recep Tayyip Erdoğan’ın sabit desteğini, her zamanki desteğini biliyoruz. Filistin halkı için bunu takdirle karşılıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti, Filistin halkının tüm haklarını savunmaktadır. Başlarında Filistin halkının geleceğini belirleme hakkı, bunu siyasi ve yasal olarak yapmaktadır Türkiye Cumhuriyeti. Kudüs, El-Halil gibi kutsallarımızı savunma konusunda Türkiye öncülük etmektedir. Çünkü halkımız işgal altında zor şartlarda yaşamaktadır. Bu ziyaretler, Başkanımız Mahmud Abbas'ın ziyaretinden sonra bakanlar olarak biz Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakan’a teşekkür ederiz.” dedi.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu. »İHA