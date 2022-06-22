EN ÇOK DESTEK YOZGAT’A

Bakanlık tarafından her sene yapılan program kapsamında ülke genelinden projeler yarışmaya tabi tutularak uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanıyor. Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler ajansalar tarafından koordine ediliyor. Yozgat genelinde programdan destek almaya hak kazanan projeler Yozgat Valiliği öncülüğünde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından koordinesinde yapılıyor. Bu konuda ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüm ülke çapında yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilimizde birçok proje başarılı oldu. Programın sahibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmakla birlikte koordinasyon ajanslar üzerinden yürütülmekte. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her sene çıkarılıyor, bu sene de çıktı. Geçen sene SOGEP'den ülkemiz genelinde en çok desteği alan biz olduk” denildi.

ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Bu program kapsamında sadece eğitim, istihdam değil aynı zamanda kalkınmanın diğer ögeleri olan hususlara da yer verebiliyoruz. Özellikle istihdam durumu çok önemli. İstihdamı sağlayarak sosyal girişimciliği, sosyal yenilikçiliği ve dezavantajlı grupların istihdam edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli projeler yapılmakta. Yine bu sene de proje geliştirme süreçlerimiz devam etti. Koordinasyon yine Yozgat valiliği tarafından yönetilmekte” denildi.

PROJELER YARIŞMAYLA BELİRLENİYOR

Yapılan projelerin yarışmaya girdiğini ve bu yarışma sonrasında da uygun bulunan projelerin desteklendiğini belirten yetkililer, “İlimizde hazırlanan projeler uzmanlar tarafından değerlendirilip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek 81 il ile birlikte yarışmaya girmekte. Bu yarışma sonrasında da uygun bulunan projeler açıklanıyor. Tabi dağıtılan bütçe de çok önemli. Ülkemiz genelinde geçen sene yaklaşık 600 milyonluk bir bütçe vardı. İl bazında en çok bütçeyi Yozgat almıştı. Tabi bu sene ki durumu değiştirir mi bilmiyoruz ama yine de artırarak devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AJANSLAR DOĞRUDAN PARA AKTARIMI

YAPMIYOR

Program kapsamında ajansların doğrudan para aktarımı yapmadığının altının çizildiği açıklamada, “Bu programda ajanslar doğrudan para aktarmıyor. Biz koordinasyon süreci ile birlikte idari işleri, izlemesini, denetimini, proje geliştirmesini ve proje yürütmesini yapıyoruz. Bakanlık projeyi onayladıktan sonra ise paraları ajanslara aktarıyorlar. Daha sonra kendi izleme metotlarımıza göre izleme değerlendirmesini yapıp makine kontrol edilip ödeme yapılıyor” şeklinde konuşuldu.

BİRÇOK PROJE ONAY ALDI

Programda kapsamında onay alan projelerden örnekler veren yetkililer şunları kaydetti: “Bu kapsamda yapılan birkaç örnek vermek gerekirse, Boğazlıyan da Mutlu Kreş Mutlu Yarın Projesi onay aldı. Kreşin olmadığı gerekçelendirmesi ile bir ilçe seçildi ve ilçemiz projesini hazırladı. Boğazlıyan Belediyesi tarafından proje hazırlanıp ajans tarafından geliştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunuldu. Proje başarılı bulundu. Şuan hem genç istihdam hem de kadın istihdamına baktığımızda sayıların yüksek olduğunu görmekteyiz. Şuan orada mevcutta 100 tane anaokulu öğrenci var. Kreşe katılıyorlar. Bu kreş sürecinde de hem ailelerin geri dönüşleri hem de toplumsal geri dönüşlere baktığımızda ise süreçlerin olumlu olduğunu, topluma daha hızlı adapte olduğunu gördük. Bunun yanında Çandırda Mantar Üreten Eller Projesi vardı. Bu proje kapsamında da istiridye mantarı üretimine başlandı ve şuan üretilen bütün ürünler satılıyor. Aynı zamanda Çandırda yine mantarla ilgili komposto üretimi ile alakalı ajansın farklı bir mali destek programından destek aldı. Bu destekte de mantarın yetişmesi için bir hazne gerekiyor ve bu haznede de komposto gerekiyor. Bu komposto üretimine yönelik bir proje başvurusu yapıldı. Şuan mantarla ilgili girdi maliyetlerini sıfıra düşürdü. Hem orda istihdam sağlanması bakımından hem de küçük bir ilçe biliyorsunuz. Orada ki ekonomik fırsatları artırma açısından önemli bir projeydi. Bununla birlikte yine Çekerekten bir projemiz geçti. Çekerek de Sosyoekonomik Gelişmişlik Seviyesini Artırma Projesi. Orada bildiğiniz gibi lavanta ve diğer ürünlerin işlenmesi illüstrasyon süreçlerinin yürütülmesine yönelik projeler gerçekleştirildi. Bu proje yeni başarılı olduğu için şuan başlama aşamasında. Hızlı bir şekilde ihaleleri yapılacak. Şuan hafriyat çalışmaları yapılıyor. Hafriyat çalışmaları bittikten sonra 1-2 ay içinde oranın da açılmış olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte Boğazlıyan dan bir proje daha geçti. Bu da yaşlı bakım evi diye ifade edilebilir. İsmi de Güngörmüş Yaşam Destek Merkezi. Yaşlılar için kreş gibi de düşünebilirsiniz. Burada da orada ki yaşlı nüfusa baktığımızda diğer ilçelere göre biraz daha fazla yaşlı nüfusuna sahip. Biliyorsunuz büyük şehre de yakın ve orada yeni bir Organize Sanayi Bölgesi’de (OSB) kuruluyor. Orada da yaşlıların vakit geçirebileceği, toplumsal olarak uygun olmayan alanlara gitmektense, onlara uygun kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim alanı oluşturulacak. Bu kapsamda da yine Boğazlıyan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi desteklendi.” Sema Nur Koçaker