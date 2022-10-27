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"En büyük sırrımız"

Yozgat Şehir Hastanesi başhekimliği tarafından başlatılan “Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı” yoğun ilgi ile devam ediyor. 

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
"En büyük sırrımız"

Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların yakınları ile bir araya gelen Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, sohbet edip isteklerini dinliyor. 
Başhekim Kozan, hasta yakınlarını makamında ağırlayıp hastanenin sunmuş olduğu hizmetler ve hastaların durumu hakkında bilgi alarak sohbet etti. 
Hastanede tedavi görmekte olan hastaların yakınlarıyla bire bir görüşmek amacıyla “Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı” yoğun ilgi ve beğeniyle devam ettiğinin altını çizen Başhekim Kozan, “Samimi bir havada geçen programda refakatçilerimizin öneri ve istekleri dinlenirken, notlar alınarak en kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağız.” dedi.
Hasta yakınları ise Kozan’a istek, öneri ve memnuniyetlerini aktarırken, böylesi bir programın hayata geçirilmesinin kendilerini çok değerli hissettirdiğini, bir başhekimin kendilerine vakit ayırıp misafir etmesinden çok memnun kaldıklarını, ifade ederek teşekkürlerini ilettiler. 
»Haber Merkezi

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En Büyük Sırrımız
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