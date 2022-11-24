“En büyük silah”

Geleceğin teminatı, çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Celal Köse, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin ‘oku’ emriyle başlaması okumanın, öğrenmenin ve eğitimin önemini gayet açık şekilde anlatmaktadır. Türk toplumlarında eğitimin önemi kadar eğiten de önemli olmuş ve saygı duyulmuştur. Eğitim ve öğretimin insanlık için olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Türkiye güçlü ve müreffeh bir ülke yolunda hızlı ve emin adımlarla yürürken, en büyük umudumuz bugün okul sıralarında oturan çocuklarımız, gençlerimiz ve onları şekillendiren öğretmenlerimizdir. Cehalete karşı açtığımız savaşta en büyük silahımız sizlersiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan ‘fikri hür’, ‘vicdanı hür’, ‘irfanı hür’ nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizi geleceğe kattığı değer için yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi