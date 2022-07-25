En büyük silah: aşı

Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında düzenlenen toplantıya idari ekip ve hekimler katıldı. Gerçekleşen kurul toplantısında ilde artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Kozan, “Pandemi kurul toplantılarımızda çalışanlarımızı ve hastalarımızı mağdur etmemek için bilgi alışverişi yaparak en doğru ve akılcı kararlar alıyoruz. Son günlerde vakalar bayram tatili ve yaz aylarında yaşanan sirkülasyondan dolayı tekrar artış gösterdi. Pandemi Polikliniğine başvuru sayısının ve yatırılan hastaların sayısında artış var. Covid-19’a karşı en büyük silahımız aşımız. Herkesi hatırlatma doz aşı olmaya davet ediyorum.'' dedi. »Haber Merkezi