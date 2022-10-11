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‘En büyük önceliğimiz’

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Mutafoğlu TOKİ yanından yapımı devam eden ilköğretim okulu çalışmalarını inceledi. 

11 Ekim 2022 Salı 02:11
‘En büyük önceliğimiz’

24 derslik ilköğretim okulunun yapımının devam ettiğini belirten Milletvekili Başer, “Yozgat’ta hak sahiplerine teslimi 12 Ekim’den itibaren başlayacak olan 643 dairenin bulunduğu TOKİ konutları içerisinde yapılan ilkokul inşaatının yapımı hızla devam ediyor” dedi. 
En büyük önceliğin eğitim olduğunun altını çizen Başer, “Yavrularımız geleceğimiz, her şeyimiz. Yavrularımızın eğitimi en büyük önceliğimiz. Mutafoğlu TOKİ yanında 24 derslikli ilköğretim okulu yaptırıyoruz. Okulumuzun inşaatında inceleme yaptık. Okulumuzu önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hazır edeceğiz. Yozgat’ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. »Haber Merkezi
 

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En Büyük önceliğimiz
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