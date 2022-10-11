24 derslik ilköğretim okulunun yapımının devam ettiğini belirten Milletvekili Başer, “Yozgat’ta hak sahiplerine teslimi 12 Ekim’den itibaren başlayacak olan 643 dairenin bulunduğu TOKİ konutları içerisinde yapılan ilkokul inşaatının yapımı hızla devam ediyor” dedi.

En büyük önceliğin eğitim olduğunun altını çizen Başer, “Yavrularımız geleceğimiz, her şeyimiz. Yavrularımızın eğitimi en büyük önceliğimiz. Mutafoğlu TOKİ yanında 24 derslikli ilköğretim okulu yaptırıyoruz. Okulumuzun inşaatında inceleme yaptık. Okulumuzu önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hazır edeceğiz. Yozgat’ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. »Haber Merkezi

