Sarıkaya ilçesine ‘Her İlçeye Yaşayan Bir Kütüphane’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında kazandırılacak olan bölgede ki en büyük kütüphane için Valilik, Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci katıldı.

“Sevdamız eğitim” diyen Vali Ziya Polat, eğitimin her şartını yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İmza töreninde açıklamada bulunan Polat, “Hepimiz eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda da gerekli olan çalışmayı yapmak için hepimiz taşın altına gövdemizi koyduk. Bugün de sağ olsun Sarıkaya Belediyemizle güzel bir imzayı atacağız. ‘Her İlçeye Yaşayan Bir Kütüphane’ projemiz kapsamında bugün de inşallah Sarıkaya'da kütüphanemizin yapımı için belediyemiz ve Kültür Bakanlığımızla, kamu eliyle kütüphane yapılması protokolünü imzalayacağız. Yüzde 50'sini Kültür Turizm Bakanlığımız, kalan yüzde 50'sini ise Sarıkaya Belediyemiz karşılayacak. İnşaatını Sarıkaya Belediyemiz yapacak. Yüzde 50 ödenek Kültür Turizm Bakanlığı tarafından belediyemize aktarılacak. Bina bittikten sonra da belediyemiz binayı Kültür Turizm Bakanlığımıza devredecek. İş teşrifatını bakanlığımız yapıp inşallah en kısa sürede Sarıkaya’daki insanımızın, yavrularımızın, vatandaşlarımızın emrine, hizmetine sunacağız. Sadece kütüphane olarak değil. Biz hep söylüyoruz, yaşayan kütüphaneler yapıyoruz. İçinde oturma salonlarının, atölyelerin olduğu kütüphaneler. İnşallah bir yaşam merkezi olacak. Bunun için imzayı atacağız.” dedi.

Kütüphanelerin en merkezi konumda olması gerektiğini söyleyen Polat, “Çocuğumuzun, eşimizin, yavrularımızın gece gündüz rahatlıkla tek başına gidebileceği kütüphanelerimizin en merkezi konumda olması gerektiği düşünenlerdenim. Onun için yaptığım kütüphanelerde ve yapacaklarımızda ilimizin ve ilçelerimizin en güzel yeri. Belediye başkanımız ve müdürümüzle ilçeyi dolaşırken TMO'nun yerine gördük. TMO'nun yeri çok çok güzel. Evet alma süreci biraz uzun sürdü ama şükür TMO'nun yerini aldık. TMO'nun yeri şuan valiliğimizdedir. Kültür Turizm Bakanlığı tahsisini yaptık. Belediyemizle de proje çalışmalarına başladık.” ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN DESTEĞİ BÜYÜK

‘Her İlçeye Yaşayan Bir Kütüphane’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında Ankara'dan çok büyük destek gördüklerinin altını çizen Polat, “Biz bu projeyi hayata geçirdiğimiz 2 yıldır her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane yapacağız dediğimizde Ankara'nın çok büyük desteklerini gördük. O desteklerde sahaya yansıyor. Şuan tüm ilçelerimize dokunduk. Sadece dokunmadığınız şu ana kadar Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerimiz var. Akdağmadeni'ne yapacağımız kütüphane için şehrin en güzel yerlerinden biri olmasına yönelik çabamız sürüyor. Herhalde orada da bir yer bulduk gibi. O yüzden Akdağmadeni’nde de başlayacağımızı düşünüyorum. Yerköy ilçemize yapacağımız kütüphane içinde merkezi yerde bir yer bulundu. Kütüphane ile ilgili Kültür Turizm Bakanlığı tahsis yapıldı. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm ilçelerimizde yaşayan kütüphanelerimizi hayata geçireceğimizi düşünüyoruz. Tabi il merkezinde de biliyorsunuz il halk kütüphanesi, yaşam merkezi, sosyal donatılı olan kütüphane projesi çalışmaları devam ediyor. İnşallah onu da en yakın zamanda yiğitler şehri Yozgat'ın hizmetine sunacağımızı düşünüyorum. Şuan Bebek Kütüphanemizde bitti. Türkiye'de 8'inci Bebek Kütüphanesi yiğitler şehri Yozgat'ımıza yapıldı. İnşallah yakın zamanda açılışını yaparız. Bebek Kütüphanesi apayrı bir konsept. Yaptığımız kütüphanelerin içerisinde de bebek kütüphaneleri var.” diye konuştu.

YOZGAT'IN EN GÜZEL YERİNE YAPILACAK

Kütüphanelerin, çocukların rahatça ders çalışabileceği, rahatça gidebileceği ortamlar olması gerektiğine değinen Polat, “İl Merkezi'nde ki kütüphanenin durumunu biliyoruz. Geçmişten gelen kütüphaneyi vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda 21:00'e kadar uzattık. Bizim amacımız yeni kütüphanemizde 7/24 hizmet vermek. Sabaha kadar ders çalışmak isteyenler için açık, ikramların yapıldığı bir yaşam merkezi istiyoruz. İnşallah yeni kütüphanemizde 24 saat açık kalır. Çayını, kahvesini, kekini, pastasını devletimizin milletimize ikram ettiği bir yaşam alanı olarak istiyoruz. İnşallah Kültür Turizm Müdürlüğü'müz proje üzerinde çalışıyor. Yakında projeyi onaylarız. Şuan biliyorsunuz yıkım çalışmaları başladı. Yozgat'ın en güzel, en önemli yerlerinden biri, kütüphanemizi oraya yapacağız. Aynı şey diğer ilçeler için de geçerli. Diğer ilçelerde yaptığımız kütüphanelerin hepsi ilçenin en kıymetli yerleri. Sarıkaya’daki yerde paha biçilmez bir yer. Ama biz kamunun güzel yerlerini satma, pasaj yapma amacında değiliz. Kamunun en güzel yerini, en önemli insanımıza yavrularımıza hizmete sunmak bizim için çok çok daha kıymetli. Kütüphanelerin, okulların en önemli yatırımlardan biri olduğunu düşünenlerdenim.” ifadelerini kullandı.

Gençlere olduğu kadar, her yaş kesimine hitap eden kütüphaneler inşa ettiklerini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Çiftci, “Orta yaş grubunda olan, yaşlı grubunda olan vatandaşlarımızın da gelmesini istiyoruz. Bir emeklinin rahatlıkla gelip kitap okuyabileceği, yanında yeni okumayı öğrenen torunu ile birlikte vakit geçirebileceği güzel mekânlar tasarlıyoruz. Bu konuda da inşallah başarılı oluruz.” diye konuştu.

‘YAŞAYAN KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ’

Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, “Bu ciddi bir proje. Yaklaşık 3 bin 100 metre kare bir inşaat alanımız var. Bölgede ki en büyük kütüphane olacak. İçerisinde çocuk kütüphanesinden tutunda çocuklarını kütüphaneye getiren ailelerin vakit geçirebileceği sosyal donatı alanlarının da bulunduğu 9 bin metre kare alana sahip bir yerde yaşayan kütüphane yapacağız. Şehrin çehresini değiştireceğine gerçekten inanıyorum. Çünkü çok değerli bir yerde değerli bir proje. Bu projemiz tefrişatı ile beraber yaklaşık olarak 55 milyon civarında bir maliyeti var. Yani çok ciddi bir maliyetinin de olduğu bir iş. Bunun tefrişatı tabii ki bakanlığa ait olacak. Ama binanın yapımı, ihale süreci belediyemiz eli ile yapılacak. Bunun yüzde 50'si ‘Kamu Eliyle’ projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Geri kalan yüzde 50’sinide belediye sermayesinden karşılayacağız. Bitirdikten sonra ise inşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz. Yola çıktık, 2023'e yetiştirmeyi düşünüyoruz.

Bugün bu imzayı Sarıkaya Belediye Başkanı sıfatı ile atmaktan gurur ve memnuniyet duyuyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

»Rabia Şahin