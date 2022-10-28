En Büyük Eser: Cumhuriyet

Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümünü dolayısıyla yayınladığı mesajda Vali Polat, "Asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 99’uncu Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tarihte eşine rastlanmayan bir nitelikte genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekûn olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir.

Cumhuriyet, her türlü imkânsızlığa göğüs gererek, dört bir yanı düşmanlarca işgal edilmiş vatan topraklarını vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşmış ve kurtarmış, aziz ve onurlu Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir.

Atatürk’ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin tek görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin 99 yıllık başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerimin ve Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bayramımız Kutlu Olsun…" ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

