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“En büyük engel saygısızlıktır”

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir,  ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı. 

04 Aralık 2022 Pazar 02:42
“En büyük engel saygısızlıktır”



Taşdemir yayımlamış olduğu mesajında; ”AK Parti olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarındayız. Bu anlamlı günün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine vesile oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık oluşturulması ve bizim için çok özel olan vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmemiz adına önemli bir gündür. Sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmek her şeyden önce insani sorumluluğumuzun doğal bir sonucudur. Özel vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını sürekli hatırlarda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam etmeliyiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden yaşam güvenceleriniz sağlamak amacımız. AK Parti olarak her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bu vesileyle ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Cenab-ı Allah’tan huzur, mutluluk ve esenlik dolu yıllar geçirmelerini diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
En Büyük Engel Saygısızlıktır
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