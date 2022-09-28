Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.265,64
ALTIN
966,36
DOLAR
18,46
STERLİN
19,85
EURO
17,75

En anlamlı dernek ziyareti

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri STK ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneğini (ASOS) ziyaret etti. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
En anlamlı dernek ziyareti

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, şahsı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünden dolayı Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp teşekkür etti. Federasyon olarak yapacakları çalışmalarda ortak hareket etmeyi arzu ettiklerini belirten Deniz Çağan, “Bizler hem Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar hem de dünya genelinde yaşayan Yozgatlılar olarak geçtiğimiz yıllarda Almanya’da ki farklı derneklerimizin aracılığı ile engellilere hem akülü hem de tekerlekli sandalye dağıtımına öncülük etmiştik. Bu sene de bir örneğini Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerimizde gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de sizlerle ortak hareket ederek, yine gurbetçilerimizin destekleriyle tekerlekli sandalye ve değişik ihtiyaçlarınız olması halinde hayırseverlerimizle birlikte karşılamak isteriz. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ortak bir proje hazırlayabiliriz. Bununla birlikte dernek olarak birçok başarılı çalışmaya imza atıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarınızın süreceğinden şüphemiz yok” dedi.
Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp ise, ziyaretlerinden dolayı Çağan’a teşekkür ederek, “Bizler biliyorsunuz engelliler adına birçok faaliyette bulunuyoruz. Derneğimizde engellilerin sosyal aktiviteye katılmaları, hayatla barışık olmaları, dışarıya çıkmaları, evlerinde kapalı kalmamaları için etkinlikler yapıyoruz. Engellilerin zavallı modundan çıkıp daha üst seviyelere gelmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dışarda gördüğümüz engelliler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesin. Bizlerinde birçok yaptığı faaliyetler var. Bizde normal sıradan insanız ve elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin çalışmalarını da takip ediyoruz. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak birçok güzel çalışmaya imza atıyorsunuz. Ziyaretlerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
En Anlamlı Dernek Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik konuşuldu
Güvenlik konuşuldu
Kazanlar kaynıyor...
Kazanlar kaynıyor...
İlki Yozgat'ta 20’ncisi Etlik'te
İlki Yozgat'ta 20’ncisi Etlik'te
Yaşlılar unutulmadı
Yaşlılar unutulmadı
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
Parklar yenileniyor
Parklar yenileniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim