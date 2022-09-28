En anlamlı dernek ziyareti

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, şahsı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünden dolayı Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp teşekkür etti. Federasyon olarak yapacakları çalışmalarda ortak hareket etmeyi arzu ettiklerini belirten Deniz Çağan, “Bizler hem Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar hem de dünya genelinde yaşayan Yozgatlılar olarak geçtiğimiz yıllarda Almanya’da ki farklı derneklerimizin aracılığı ile engellilere hem akülü hem de tekerlekli sandalye dağıtımına öncülük etmiştik. Bu sene de bir örneğini Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerimizde gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de sizlerle ortak hareket ederek, yine gurbetçilerimizin destekleriyle tekerlekli sandalye ve değişik ihtiyaçlarınız olması halinde hayırseverlerimizle birlikte karşılamak isteriz. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte ortak bir proje hazırlayabiliriz. Bununla birlikte dernek olarak birçok başarılı çalışmaya imza atıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarınızın süreceğinden şüphemiz yok” dedi.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp ise, ziyaretlerinden dolayı Çağan’a teşekkür ederek, “Bizler biliyorsunuz engelliler adına birçok faaliyette bulunuyoruz. Derneğimizde engellilerin sosyal aktiviteye katılmaları, hayatla barışık olmaları, dışarıya çıkmaları, evlerinde kapalı kalmamaları için etkinlikler yapıyoruz. Engellilerin zavallı modundan çıkıp daha üst seviyelere gelmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dışarda gördüğümüz engelliler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesin. Bizlerinde birçok yaptığı faaliyetler var. Bizde normal sıradan insanız ve elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin çalışmalarını da takip ediyoruz. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak birçok güzel çalışmaya imza atıyorsunuz. Ziyaretlerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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