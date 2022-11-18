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Emniyete ziyaret

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Kenan Süzgün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

18 Kasım 2022 Cuma 02:05
Emniyete ziyaret

Yeni görev yerinde hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Açıkgöz, “İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürü iken Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Şaban Kenan Süzgün’e, Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Sayın Müdürümüze muvaffakiyetler diliyorum. Rabbimiz daima iyilerle karşılaştırsın.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Emniyete Ziyaret
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