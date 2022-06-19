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Emekler boşa değil

TOKİ Șehit Mehmet Koçak ilkokulunda eğitim gören otizmli Tarık Buğra Türker okuma yazmayı öğrenerek ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşadı. Öğretmenlerinin büyük emekler verdiği Tarık Buğra Türker, okuma ve yazmayı öğrenerek öğretmenlerinin emeklerini de boşa çıkarmadı.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Emekler boşa değil

Otizmli çocuklarında eğitim alabileceğini, okuma yazmayı başararak diğer çocuklar gibi olabileceğini kanıtlayan Tarık Buğra Türker, herkese örnek olurken, ilk defa da karne almanın heyecanını yaşadı. Artık kendini ifade edebilir noktaya gelen Tarık Buğra sevgi ortamında eğitilmesi ve herkesin ona destek olması ile birlikte büyük bir gelişim gösterdi. Tarık Buğra’nın Annesi Merve Türker, Okul Müdürü Arif Uyar, Müdür Yardımcısı Ahmet Tașdemir ve öğretmenleri Emine Sezgin ile  Hilal Sultan Kıvrak’ın sene başından itibaren çocuklarına inandığını ve Tarık Buğra’nın gelişimi için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Evladına verilen emeklerin boşa çıkmadığını görmenin mutluluk verici bir şey olduğunun altını çizen Türker, Sınıf öğretmenleri Emine Sezgin ve Hilal Sultan Kıvrak, Tarık Buğra ile birlikte vakit geçirerek, hem öğretmen ve hem de iyi birer arkadaş olduğunu, Tarık Buğra dönem sonunda aldığı başarı dolu karnesiyle hem öğretmenlerini hem de kendilerini gururlandırdığını anlattı. Türker, öğretmen ve okul yöneticilerinin Tarık Buğra'ya inandıklarını asla pes etmedikleri belirtti. Tarık Buğra’nın sonunda okuma yazma, öz bakım becerileri alanında büyük gelişim gösterdiğini vurgulayan Türker, öğretmen ve okul yöneticilerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi

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