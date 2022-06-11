14’üncü Uluslararası MEB Robot yarışmasında Yozgat’ı temsilen Şanlıurfa’ya gidecek olan Sorgun BİLSEM idareci, öğretmen ve öğrencileri Belediye Başkanı Ekinciyi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ekinci, “14’üncü Uluslararası MEB Robot yarışmasına ilimizi temsilen Şanlıurfa’ya gidecek olan Sorgun BİLSEM idareci, öğretmen ve öğrencilerini belediyemizde misafir ettik. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek başarıyı getirir. Öğrencilerimizi bu başarılı yollarında sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi