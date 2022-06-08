Emeğin sergisi

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. El sanatları ve yöresel ürünlerden oluşan yılsonu sergisinin açılışına Kaymakam Tugay Cingirt, kurum müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmakta olduğunu belirten Kaymakam Cingirt, “Halk Eğitim Müdürlükleri ülkemizde hayat boyu öğrenme etkinliklerini, yaygın eğitim faaliyetlerini en geniş olarak ve en geniş kitlelere hitaben uygulayan kurumlarımızın başında geliyor. Kadınlarımızın eğitiminde Halk Eğitimlerin yine önemli bir fonksiyon üstlendiğini görüyoruz. Çağdaş toplumlar, kadınlarına değer veren, onları toplumsal hayata, üretime katan toplumlardır. Halk Eğitim Müdürlüklerimiz başta olmak üzere, Cumartesi, Pazar, mesai bitti demeden, gece gündüz halkın hizmetinde olan tüm yaygın eğitim kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum. Sabırla programları takip ettiler. Hayat oyu Öğrenme Haftamızın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Rabia Şahin

