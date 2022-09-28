Yapılan görüşmeler üzerine belediye ekipleri harekete geçerek anneye ulaştı.

‘Emanetiniz emin ellerde’ diye Belediye Başkanı Celal Köse, “İl dışında ikamet eden hemşehrimiz annesine ulaşamadığını, yaşlı ve yalnız yaşadığını, telefon kullanmayı bilmediğini bildirmişti. Ekiplerimiz anında hem teyzemizin hanesini ziyaret edip oğlu ile görüşmesini sağladı hem de telefonu nasıl kullanacağı konusunda ilgilendi. Emanetiniz başımız üstündedir, gönlünüz rahat olsun. Teyzemize sıhhat ve selamet diliyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi