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‘Emanetiniz emin ellerde’

İl dışında yaşayan Yozgatlı bir vatandaş, annesine ulaşamaması üzerine Yozgat Belediyesi ile iletişime geçti. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
‘Emanetiniz emin ellerde’

Yapılan görüşmeler üzerine belediye ekipleri harekete geçerek anneye ulaştı. 
‘Emanetiniz emin ellerde’ diye Belediye Başkanı Celal Köse, “İl dışında ikamet eden hemşehrimiz annesine ulaşamadığını, yaşlı ve yalnız yaşadığını, telefon kullanmayı bilmediğini bildirmişti. Ekiplerimiz anında hem teyzemizin hanesini ziyaret edip oğlu ile görüşmesini sağladı hem de telefonu nasıl kullanacağı konusunda ilgilendi. Emanetiniz başımız üstündedir, gönlünüz rahat olsun. Teyzemize sıhhat ve selamet diliyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Emanetiniz Emin Ellerde
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