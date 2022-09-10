'EMANETİN EMİN ELLERDE'

Yozgatlı şehit İsmail Sakın’ın çocukları Abidin Görkem ve İsmail Mert sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın makam aracı da şehit çocuklarının sünnet aracı oldu. 2012 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan İsmail Sakın’ın çocukları Abidin Görkem ve İsmail Mert için Yozgat merkeze bağlı Kavurgalı köyünde sünnet töreni düzenlendi.

Vali Ziya Polat, Abidin Görkem ve İsmail Mert için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince makam aracının sünnet arabası yapılması talimatını verdi. Makam aracı, Türk Bayrağı ve balonlarla süslenirken aracın arkasına

“Devletimiz var var olsun. Emanetin emin ellerde şehidim” yazıları asıldı.

Abidin Görkem ve İsmail Mert için Kavurgalı köyü camiinde Cuma namazı öncesi Mevlidi-i şerif okutuldu. Mevlit programının ardından Abidin Görkem ve İsmail Mert, evlerinden alınarak jandarma ve polis eskortu eşliğinde şehir turu ile gezdirildi. Daha sonra Yozgat Şehitliğine giden Abidin Görkem ve İsmail Mert, babalarını kabirleri başında ziyaret ederek dua etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı düğün töreninde çocuklar unutulmaz bir gün yaşamanın mutluğunu yaşadı.

Törene, Sakın ailesinin yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ile çok sayıda köy halkı katıldı.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDİYORUZ”

Yozgat Valisi Ziya Polat, devletin tüm imkanlarını şehit yakınları ve gaziler için seferber ettiğini söyleyerek, “Öncelikle bu devlet için, bu millet için, ezanımız için, bayrağımız için tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarını biliyorsunuz şehitlerimizin aziz ailelerine, gazilerimizin emrini veriyor. Biz sadece milletimizin, devletimizin bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Bu görevi yaparken de tabii ki gönülden yapıyoruz. Emanetleri bizim başımızın tacıdır. Bugün de iki yavrumuzun düğün merasimine geldik. Rabbim hayırlı ömürler versin. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehitlerimizin aziz emanetleri, ailelerinin yanında, gazilerinin, gazilerimizin yanında olduğunu tekrar iletiyorum” dedi.

“Makam aracına değil kendi araçlarına biniyorlar”

Vali Polat, “Makam aracı jest olarak değil, onların zaten o makam araçları. Makam araçları onların olduğu için de kendi arabalarına biniyorlar. Milletimizin malına, milletimiz biniyor. Biz hep söylüyoruz. Biz sadece tüm kurumlarımız, belediyemiz aracıyız. Devletimizin bize verdiği görev zaten milletimize hizmet etmek için. Bu koltuğun asıl sahibi, milletimizdir. Şehit ailelerimiz hem koltuğumuzun hem gönlümüzün hem de aklımızın sahibidir. Onların her şey emirlerindedir” şeklinde konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Mutluluğunu belirten 10 yaşındaki İsmail Mert Sakın ise “Sünnet olduk, vali amcanın aracına bindim. Çok güzel bir gündü. Vali amca bizi arabasıyla gezdirdi. Sünnet arabamız valinin makam aracıydı, çok mutlu olduk.” şeklinde konuştu.

“BABAM RAHAT UYUSUN, DEVLETİM YANIMDA”

12 yaşındaki Abidin Görkem Sakın da, “Sünnet oldum, valinin arabasına ilk kez bindiğim için heyecanlıyım. Babam rahat uyusun, devletim yanımda. Bugün çok mutlu oldum vali amcamız arabasını bize tahsis etti, çok mutluyum.” ifadelerine yer verdi.

“İÇİMİZDE BURUKLUK VAR”

Sünnet töreninde emeği geçen herkese teşekkür eden anne Dilek Sakın ise, “Vali bey, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz olsun herkes elinden gelen her türlü desteği verdi. Herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız erkekliğe adım attı ama içimde çok büyük burukluk var. Çocuklarımı babasız büyütüyorum, onun burukluğu var. Valimiz kendisine davetiye götürdüğümde makam aracı fikrini kendisi söyledi. Maddi yönden hep yanımdalardı sadece manevi olarak sıkıntımız var, başka da sıkıntımız yok. Herkes yanımızda eşim yok ama bir burukluk var.” şeklinde konuştu.

İsmail Sakın, 2006 yılında Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yardımcı teknisyen olarak göreve başlamış, 25 Mayıs 2012 tarihinde ilçe emniyet müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. »İHA