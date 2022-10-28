Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.934,52
ALTIN
994,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,62
EURO
18,64

Elveren'e ziyaret

Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen beraberinde gazi ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle ilçe müftüsü Zühdü Elveren'i ziyaret etti.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Elveren'e ziyaret

Müftü Zühdü Elveren'e yeni görevinde başarılar dileyen heyet üyeleri, şehit ve gazi yakınları olarak müftülükle devamlı yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.
Müftü Elveren de bu vatan için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerin yakınlarına ve gazilik rütbesini istiklal madalyası olarak taşıyan fedakar gazilerin devamlı hizmetlerinde olduklarını bildirdi.
Ziyaret dua, temenni ve ikramların ardından sona erdi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Elverene Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su sorunu gündemde
Su sorunu gündemde
önce sağlık önce insan
önce sağlık önce insan
Sulamaya katkı sağlayacak
Sulamaya katkı sağlayacak
“Bizlere düşen en önemli görev”
“Bizlere düşen en önemli görev”
“Heyecan ve coşkuyla kutluyoruz”
“Heyecan ve coşkuyla kutluyoruz”
“içtenlikle kutluyorum”
“içtenlikle kutluyorum”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim