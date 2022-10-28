Elveren'e ziyaret

Müftü Zühdü Elveren'e yeni görevinde başarılar dileyen heyet üyeleri, şehit ve gazi yakınları olarak müftülükle devamlı yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.

Müftü Elveren de bu vatan için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerin yakınlarına ve gazilik rütbesini istiklal madalyası olarak taşıyan fedakar gazilerin devamlı hizmetlerinde olduklarını bildirdi.

Ziyaret dua, temenni ve ikramların ardından sona erdi.

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