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Elmas iler’den davet

Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Gençlik Parkı konserleri 5-6 Eylül tarihlerinde başlayacak.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Elmas iler’den davet

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Sürmeli Festivali’nde sahne alan hemşehrimiz Elmas İler Ankara Büyük Şehir Belediyesi Gençlik Parkı konserlerinde sahne alacak. Hemşerimiz Elmas İler Yozgat halkını konsere davet etti. 
Yozgat Belediyesinin düzenlendiği 21. sürmeli festivalinde sahne alarak Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgisini alan İler, “Memleketimde sahne almak bana mutluluk verdi. Hemşehrilerimle buluşmama vesile olan Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ediyorum. 21. Sürmeli Festivali sonrasında Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorfest’te sahne alarak hemşehrilerimle bir araya geldim. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye teşekkür ediyorum. 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Gençlik Parkı konserlerine bütün Yozgatlı hemşehrilerimi davet ediyorum. Beni Gençlik Parkı Konserlerine devam eden Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’a teşekkür ediyorum” dedi. 
» Haber Merkezi

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Elmas Ilerden Davet
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