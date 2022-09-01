Eleme ücreti 250 lira

Tohum eleme ücretinin 250 lira olduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “Ovakent Belediyesi Tohum Eleme Tesisimiz hız kesmeden elemeye devam etmektedir. Eleme ücreti 250 liradır. Eletmek isteyen vatandaşlarımız 0542 542 38 66 veya 0354 675 70 03 irtibat telefonlarından isimlerini yazdırabilirler. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

