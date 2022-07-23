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El emekleri sergilendi

Sorgun Belediyesi tarafından "el emeği eserler pazarı" açıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
El emekleri sergilendi

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda açılan pazarda, ev kadınlarının yapmış olduğu eşyalar ve lezzetler vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların pazarda yaptıkları satışlarla aile bütçelerine katkıda bulunacaklarını belirtti.
El emeği göz nuru yüzlerce ürünün satışa sunulduğu pazarın 24 Temmuz'a kadar açık kalacağını ifade eden Ekinci, "Pazarımızda el sanatları, takılar, tablolar, çeyizlik ürünler, kuru gıda, bal, pekmez, salça, ev yapımı konserveler ve ev yapımı ürünler satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız uygun fiyatlarla hem evlerinin eksiklerini giderebilecek hem de kadınlar aile bütçelerine katkıda bulunacaklar." dedi.» AA
 

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El Emekleri Sergilendi
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