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El emeği pazarı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda üretilen ürünlerin satılacağı ‘El emeği eserleri ve pazarı’ açıldı. Şakir Efendi Meydanı'nda açılan pazarda birçoğu belediye tarafından açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el işleri satışa sunulacak.

10 Haziran 2022 Cuma 00:03
El emeği pazarı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda çok sayıda değişik ürünleri bulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Ekinci, kursiyerlerin el emeği göz nuru işlerini halkın beğenisine sunulduğunu belirterek, "Tablo, takı, el sanatları, kuru gıda, hediyelik ürün, bal, salça, gözleme, çeyizlik ve daha birçok ürün sergimizde yer almaktadır. Kursiyerlerimiz burada sattıkları ürünlerden az da olsa aile bütçesine katkı sağlayacaktır. Sergimizin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Başkan Ekinci, 4 gün sürecek pazarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi. 
AA
 

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El Emeği Pazarı
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