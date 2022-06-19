El emeği hediye

Ziyarette 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri Aysima Koçak, Begüm Naz Mutlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Edanur Polat Buyun ile beraber Kaymakam Aydın’a yaptıkları resim tablosunu hediye ettiler. Aydın nazik ziyaretlerinden dolayı öğrenciler ve öğretmenlerini bir kez daha tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi