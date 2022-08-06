Eksiklikler tespit edildi

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte okulda yapımı devam eden çalışmaları ziyaret eden Yoldaş, idarecilerden bilgiler aldı. Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karataş eşlik etti. Kayapınar İstiklal İlköğretim Okulunu ziyaret eden Yoldaş, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olman okul durumunu kontrol etti. Ziyarette, okulun eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. Yoldaş, “Çalışmalarından dolayı okul müdürümüze teşekkür ederim” dedi. »Haber Merkezi