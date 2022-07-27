Eksiklikler gideriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesi kapsamında, İlçe milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karahacılı İlkokulunun bahçe düzenlemesine başlandı. Ayrıca altı okulun dahil olduğu proje kapsamında okulların bilgisayar, yazıcı ihtiyaçları karşılanarak, öğretmenler odalarında iyileştirilmeler yapıldı. Müzik odası kurulumları gerçekleştirilerek okulların spor malzeme ihtiyaçları karşılandı.

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