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Ekonomiye katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti.

14 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Ekonomiye katkı

Ziyaret sonrası, çalışmaları devam eden Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nde incelemelerde bulunuldu. Bölge Müdür Yardımcılarından Seçkin Özkan, Aslı Erdoğan ve ilgili şube müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hızla devam ediyor.
Tamamlandığında 80 bin dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanacağı Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi ile milli ekonomiye 2022 birim fiyatları ile 160 Milyon 986 Bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. »Haber Merkezi

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EKONOMiYE KATKI
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