Ekonomiye katkı

Ziyaret sonrası, çalışmaları devam eden Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nde incelemelerde bulunuldu. Bölge Müdür Yardımcılarından Seçkin Özkan, Aslı Erdoğan ve ilgili şube müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette çalışmalar hızla devam ediyor.

Tamamlandığında 80 bin dekar zirai arazinin modern borulu sistemle sulanacağı Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi ile milli ekonomiye 2022 birim fiyatları ile 160 Milyon 986 Bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. »Haber Merkezi