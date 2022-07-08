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Ekonomiye büyük katkı

Yozgat Belediyesi tarafından Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenleme çalışmaları ile entegre şekilde başlatılan eski hal binası iş merkezi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Ekonomiye büyük katkı

Belediye Başkanı Celal Köse, inşaat çalışmaları devam eden Çapanoğlu Büyük Cami ve Eski Hal Binası İş Merkezi projeleri tamamlandığında kentin ticari ve ekonomik gelişmesine de büyük katkı sunacağını söyledi. Yaz ayının gelmesi ile birlikte eski hal binası dükkanlarında yıkım işlemlerinin yeniden başladığını belirten Köse, "Yıkıma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte iş merkezi inşaatına başlayacağız. Burası, inşaatı tamamlanmak üzere olan Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile bir bütün halinde şehrimizin görüntüsünü değiştireceği gibi ticaret ve ekonomisine büyük katkı sunacak. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızı dinleyerek, istişarelerde bulunarak projelerimize yön vermeye devam edeceğiz." dedi. »Haber Merkezi
 

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Ekonomiye Büyük Katkı
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