‘İlçemiz şantiye alanı, ekiplerimiz her yerde’ diyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Alt yapıya önem veriyor, bu doğrultuda mahallelerimizde belirlediğimiz alt yapı eksikliklerini tespit edip gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yeni Mahalle ve Seyrantepe Mahallesi arasında belirli noktalarda yağmur suyu drenaj hattı yapımına başladık. Yaklaşık bin 500 metrelik yağmur suyu drenaj hattı bölgede yaşanabilecek sel ve su baskınlarını ortadan kaldıracaktır. Kilitli parke taşı döşeme, kaldırım, yol açma, yeni yol yapım çalışmalarının yanı sıra asfalt yollarda ihtiyaç olan bölgelere yama ve tamir işleri yapılıyor. Turgut Özal Caddesinde asfalt yama ile yol onarım çalışmaları yapıyoruz... Çamlık Mahallesinde ekiplerimiz tarafından yıpranan yollarımızda tamir işleri yapılıyor... Yeşitepe Mahallesinde yeni yol yapım çalışmaları ve onarım çalışmaları tüm hızlıyla devam ediyor” dedi. Haber Merkezi