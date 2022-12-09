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Ekiplerden denetim

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Yozgat’ta faaliyetini sürdüren zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi. 

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Ekiplerden denetim

Denetimde zincir marketlerde yer alan ürünlerin son kullanım tarihi ve fiyat etiketleri kontrol edildi.
Zabıta ekipleri; denetimlerde, genel kontrollerin yanı sıra raf ve kasa fiyatı kontrolleri ile son kullanım tarihi kontrolleri yaptı.
Zabıta ekipleri zincir marketlerde fiyat etiketlerinde ürünün ayırıcı özelliği, yerli ürünlerde üretim logosu, fiyat değişiklik tarihi, yaş sebze meyvelerde ürün künyesi ve etiketlere baktı.
Ekipler bu tür denetimlerin aralıklı olarak devam edeceğini belirtti. »Haber Merkezi
 

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Ekiplerden Denetim
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