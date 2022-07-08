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Ekipler çalışıyor

Yozgat Belediyesi şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Ekipler çalışıyor

Belediye ekipleri şehir genelinde, asfalt serimi, asfalt yama, parke yol ve kaldırım gibi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yapım çalışmaları kapsamında belediye ekipleri Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi, Şeyh Osman Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Develik Mahallesinde asfalt serimi, parke taş yapımı ve kaldırım çalışması yapım işlerine devam ediyor. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, “Vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için yol ve kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Yozgat için çalışıyoruz. Her şey halkımız için. " dedi.
»Haber Merkezi
 

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Ekipler çalışıyor
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