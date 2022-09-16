Ekip kuruluyor

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince il genlinde kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, derneklere yönelik arama ve kurtarma eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda afet yönetimi kapsamında yerel kapasitenin daha da artırılması için Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde akademik ve idari personellerin katılımıyla arama ve kurtarma ekibinin kurulması planlandı. AFAD İl Müdürlüğünce alınan başvuruların ardından 33 personel için saha eğitimleri başlatıldı.

Eğitimler kapsamında üniversite çalışanlarına AFAD personellerince, bir hafta boyunca kentsel arama kurtarma ve enkaz çalışmaları, temel dağcılık eğitimi ve iniş-tırmanış çalışmaları, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer enerji eğitimi ile müdahale yöntemleri eğitimi verildi. Üniversite personellerine ayrıca, kazazede taşıma teknikleri, doğada arama kurtarma, yön bulma, GPS kullanımı ve koordinat bilgisi ile afet çadırı kurulumu gibi birçok konuda teorik ve birebir uygulamalı eğitimler de verildi. Eğitim sonrası üniversite personellerinin, AFAD Başkanlığı tarafından akreditasyon sistemine kayıt olması için başvuru süreci başlatılacağı ve akreditasyon işlemi tamamlandıktan sonra da olası bir doğal afetlerde Yozgat Bozok Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibinin de olaylarda görev alabileceği öğrenildi.

Tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşu ile derneklerin bünyelerinde arama kurtarma ekibi oluşturmaları noktasında çağrıda bulunan Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, “Tüm Yozgatlılardan, e-devlet üzerinden başvuru yaparak AFAD Gönüllülük sistemine katılmalarını, Temel ve Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerini alarak, afetlere hazırlık noktasında bizim gücümüze güç katmalarını istiyoruz.” dedi.

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