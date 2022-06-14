Ekinci’den ziyaret

Genel Başkan Murat Gedik, Belediye Başkanı Ekinci’yi makamında ağırlayarak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gedik, Ekinci’ye çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ekinci ise, “Şehrimiz için yaptığımız çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri misafir eden Hollanda Türk Federasyonu Genel Başkanı Murat Gedik'e teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi