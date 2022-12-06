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Ekimler yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 ilçeye bağlı 7 köyde 7 çiftçi ile birlikte 13 çeşit yerli arpa çeşidinin ekimi yapıldı. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Ekimler yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 2020 yılından beri yürütülen yerli çeşitleri çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 4 ilçeye bağlı 7 köyde 7 çiftçi ile birlikte 13 çeşit yerli arpa çeşidinin ekimleri gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Burakbey – Akar - Anka06 – Bozlak – Misket – Sayım40 – Sinanbey – Asil - Tosunpaşa çeşitleriyle kavuzsuz arpa çeşidi Yalın ve Bahri Dağdaş tarafından geliştirilen Ayrancı – Keykubat çeşitleri ve özel bir firma tarafından geliştirilerek tescili yapılmış olan Mizgin çeşitleri ekildi.  
Merkez ilçeye bağlı Derbent köyünde, köy muhtarı Yılmaz Dursun ile birlikte yapılan ekime katılan İl Müdürü Tanju Özkaya; “İlimiz ülkemizin önemli tarım merkezlerinden birisidir. 2022 yılında arpa ve buğday ekilişlerimiz 3,5 milyon civarında oldu. Amacımız bu potansiyeli daha fazla harekete geçirmek için verimi artırmaktır. Bu amaçla Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Araştırma Kuruluşları ile işbirliği yaparak ilimizin değişik bölgelerinde çiftçilerimizle birlikte deneme ve demonstrasyonlar kurmaktayız. 
Bizim hayvancılığı geliştirmek için en önemli çalışmalardan biriside çiftçimizin kendi yemini üretmesi için yemlik olarak ekilen ürünlerinin verimlerinin artırılmasıdır. Arpa, hayvancılığın en temel yem maddelerinden birisidir. 
Bugün burada Bakanlığımıza bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu Asil, Sinanbey ve Misket olmak üzere 3 çeşit arpa ve Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu tritikale çeşidi Tatlıcak97’nin ekimi yapıyoruz.
Bu demonstrasyonlarımızın takiplerini yapacağız. Ümit ediyoruz ki çok güzel verimler alacağız. Sonuçlarını üretim sezonu içerisinde yapacağımız çiftçi toplantıları ve tarla günleri ile çiftçilerimize ve kamuoyuna duyuracağız.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Ekimler Yapıldı
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