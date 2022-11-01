Ekimler başladı

Yeni ekim sezonunun başlamasıyla Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde yapılan buğday ekimine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Sorgun Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Sorgun Pancar Ekiciler Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan katıldı.

2023 üretim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı direktifleri doğrultusunda üretimin aksamaması yönünde gerekli tedbirler alınarak Yozgat ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri beraber arazide incelemelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “İlimizde en çok üretimi yapılan ve en önemli ürünleri buğday ve arpadır. İlimiz hububat üretiminde 6. sıradadır. İlimizde buğday-arpa ekimi başladı. Şuan çiftçilerimiz yoğun bir şekilde 2023 yılının hububat ürünlerini ekim çalışmaları içindeler. Bilindiği üzere 2022 yılında bereketli ve bol ürün aldığımız bir yıl oldu. Çiftçilerimizi ürünlerinin satmada ve fiyat konusunda sıkıntı yaşamadılar. Çiftçilerimizi aynı iştiyakla 2023 üretim sezonunun hazırlıklarına başladılar. Şu an yoğun bir ekim çalışmaları içindeler. Diliyoruz ki 2023 üretimi sezonu da bol ve bereketli ürünlerin alındığı bir yıl olur. Önceki yıllarda ilimizde genelde Ekim ayı başında yağan yağışla toprak yumuşar ve toprak işlenerek ekime hazır hale getirilir ve toprak tavında iken ekilirdi. Ama son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ekim ayında pek yağmur yağmamaya başladı. Bu yılda belli yerlerde yağış geçişleri olsa da ilimiz genelinde toprağı tava getirip işleme yapılacak kadar bir yağış düşmedi. Bu durum doğal olarak ekim zamanının kaymasına neden olmaktadır. Buğday ve arpayı çok erken ekmek veya çok geç ekmek zirai açıdan çok doğru bir ekim şekli değildir. Hububat ürününün ekim zamanının değişen iklim ve toprak şartlarına göre ayarlanmasını tavsiye ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz çiftçilerimize tavsiyemiz ekim zamanını değişen iklim şartlarını dikkate alarak toprağın, hava sıcaklığının, yağışın ve kendi özel durumlarına göre ekim zamanını ayarlamalarıdır. Son yıllarda iklim değişikline bağlı olarak ilimizde Kasım ayı ortaları hatta sonlarına kadar ekim yapılabilmektedir. Bugün burada Sorgun ilçemiz bağlı Külhüyük köyünde Önder çiftçimiz Fatih Özdemir ile ekim yapıyoruz. Biz burada Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Enstitümüz Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilmiş olan Selamibey ve Aytenabla çeşitlerinin ekimini yapıyoruz." dedi. »Haber Merkezi

